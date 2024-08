Silent Disco in Trier Stummes Tanzen vor der Porta — was war denn da los?

Trier · Was war denn da los? Am Sonntagabend tanzen Menschen ausgelassen auf dem Vorplatz der Porta Nigra. Doch zu welcher Musik? Nichts war zu hören. Was es mit der stummen Party auf sich hatte.

26.08.2024 , 11:47 Uhr

Party vor der Porta. Gestört wird davon am Sonntagabend aber niemand. Kein Ton ist zu hören, aber die Partygäste tanzen ausgelassen. Foto: Franziska Wonnebauer