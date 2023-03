Bürgersteige in katastrophalem Zustand Wann kommt die Sanierung in der Hohenzollernstraße in Trier?

Das Pflaster der Bürgersteige in der Hohenzollernstraße hat, gelinde gesagt, schon bessere Zeiten erlebt. So finden sich auf beiden Straßenseiten Löcher im Mosaikpflaster. Dadurch herausgebrochene Steine liegen auf den Wegen herum. In Teilen wurde das Pflaster zwischenzeitlich immer wieder einmal nachgebessert, aber nicht überall. Die Anwohner ärgern sich bereits seit Langem über die Zustände, so auch Maria Ensch: „Die Ausbesserungen, die gemacht wurden, sind nichts Halbes und nichts Ganzes. Das Pflaster geht trotzdem immer wieder kaputt.“