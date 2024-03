Stadtrat Trier hat entschieden Baumschutz ab Oktober: Für wen diese wichtigen Regeln gelten

Auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Tuchfabrik ist in den vergangenen Tagen ein großer und offenbar gesunder Nadelbaum gefällt worden. Ab Oktober wird das nicht mehr möglich sein. Denn spätestens dann gilt für Trier die Baumschutzsatzung, die am Mittwochabend nach langer Diskussion mit den Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen (11), SPD (11), Die Linke (4), FDP (1) und von Sitzungsleiterin Elvira Garbes beschlossen wurde.