Porträt Warum Baudezernent Thilo Becker die Berge und sein Fahrrad liebt

Wer ins Büro von Thilo Becker will, muss erst einmal suchen. Anders als seine Vorgänger Andreas Ludwig und Simone Kaes-Torchiani finden sich die Büroräume des für die Bereiche Bauen, Verkehr und Klimaschutz zuständigen Dezernenten nicht mehr im Rathaus am Augustinerhof. Sein Schreibtisch steht unter dem Dach des Gebäudes hinter dem Hochbunker, das an die Kaiserstraße grenzt.