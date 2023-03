Experten reden Klartext Düstere Prognose fürs Karstadt-Gebäude in Trier – aus diesen Gründen geht nichts vorwärts

Die Trierer Simeonstraße gehört immer noch zu den Top-Shoppingadressen in ganz Deutschland. Mehr als 815.000 Menschen sind pro Tag auf der Fußgängerzone zwischen Weltkulturerbe Porta Nigra und Hauptmarkt – einem der zweifelsfrei schönsten Innenstadtplätze deutschlandweit – unterwegs. Das hat eine Frequenzmessung im November 2022 ergeben. Zum Vergleich: In der Koblenzer Löhrstraße wurden rund 746.000 Menschen gezählt und am Brand in der Mainzer Fußgängerzone waren es 484.000 Passanten.