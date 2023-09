Ab diesen Freitag Warum das Viehmarkt-Parkhaus in Trier (zeitweilig) geschlossen wird

Wie die Stadtwerke Trier (SWT) mitteilen, werde das Parkhaus ab Freitag, 29. September, 14 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 4. Oktober, 6 Uhr, geschlossen. Die letzte Einfahrt in die Tiefgarage ist am 29. September bis 14 Uhr möglich, die letzte Ausfahrtmöglichkeit für im Parkhaus abgestellte Fahrzeuge ist am Freitag, 29. September, um 17 Uhr. Anschließend ist bis Mittwoch, 4. Oktober, 6 Uhr, keine Ausfahrt mehr möglich.