Immobilien in der City In Trier purzeln die Preise: Warum Ladenmieten in 1a-Lage immer günstiger werden

Als der Trierer Gutachterausschuss für Grundstückswerte vor vier Monaten seine jüngste Gewerbemieten-Übersicht veröffentlichte, waren allenfalls Laien überrascht. Die höchsten Ladenmieten werden weiterhin in dem Teil der Simeonstraße fällig, der an den Hauptmarkt grenzt. Aber sie, und das könnte für Nicht-Experten überraschend sein, befinden sich im Sinkflug. Und das nicht erst seit Corona. Wo 2011 noch der Spitzenwert von 150 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter und Monat verlangt (und gezahlt) wurde, sind es aktuell „nur“ noch maximal 130 Euro. 2015 waren es 135 Euro. Eine Verbilligung ausgerechnet in Triers Premiumlage, die lange das teuerste Pflaster in ganz Rheinland-Pfalz war?