Schwierige Suche nach Ratsmitgliedern und Ortsbürgermeistern Politiker teils verzweifelt gesucht: Wer will noch mal, wer hat noch nicht?

Sieben Männer und/oder Frauen müssen es schon sein. Neben dem Ortsbürgermeister oder der Ortsbürgermeisterin werden sechs Ratsmitglieder gebraucht, damit die Selbstverwaltung durch die Einwohner funktioniert. Mindestens. So steht es in der Gemeindeordnung. Auch wenn es in vielen Dörfern eine Herausforderung sein wird, genügend Kandidaten zu finden.