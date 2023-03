32-Jähriger angeklagt Prozess wegen Körperverletzung: Frau an Trierer Weinstand vom Rad geschubst?

Radfahrer in der Fußgängerzone sind ein Reizthema. Bei Diskussionen über den Radverkehr in Trier werden sie oft herangezogen, um alle Forderungen nach weiteren Radwegen vom Tisch zu wischen. Nach dem Motto: „Ihr fahrt doch eh alle dort, wo ihr es nicht dürft, warum sollen wir euch mehr Platz geben?“ Eine vernünftige Debatte über die Verteilung von Verkehrsraum entsteht so nicht. Offensichtlich reagieren viele Menschen sehr emotional auf Radler in der Fußgängerzone. Doch ein zum Tatzeitpunkt 32-Jähriger hat vermutlich im August seiner Wut freien Lauf gelassen und ist dabei weit über das Ziel hinausgeschossen, Radler zum Absteigen in der Fußgängerzone zu bringen. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.