Die Zukunft der Einkaufsstadt Warum die Luxemburger nicht mehr so zahlreich nach Trier kommen

Es läuft an jedem 15. August ähnlich ab. Gegen 10 Uhr wird der Verkehr auf den Straßen Richtung Trierer City dichter. Auffallend viele Fahrzeuge mit luxemburgischen und saarländischen Kennzeichen kommen dann in die Stadt. Denn an diesem Tag ist Mariä Himmelfahrt. In beiden Nachbarregionen ein Feiertag. In Rheinland-Pfalz nicht.