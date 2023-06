Reaktion auf Sprengungen Viele Geldautomaten in Trier schließen um 23 Uhr: Was bringt das?

Trier · Wer am späten Abend oder frühen Morgen in Trier Geld abheben will, wundert sich. Denn das ist – zumindest bei Sparkasse und Volksbank – nicht mehr möglich. Was wollen die Banken damit erreichen?

02.06.2023, 06:09 Uhr

Wer nach 23 Uhr an den Geldautomat in der Simeonstraße will, steht derzeit vor zwei dunklen Bildschirmen. Foto: Samuel Cartelli

Von Samuel Cartelli

Es ist 2 Uhr morgens. Samstagnacht. Jonas, ein Sparkassen-Kunde, will den Abend in der Stadt mit einem Döner ausklingen lassen. Der Verkäufer akzeptiert keine Kartenzahlung, aber ein Geldautomat ist direkt in der Nähe. Jonas kommt beim Automaten an und ist überrascht. Er steht vor zwei schwarzen Bildschirmen.