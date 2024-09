Seit Jahren leer Warum passiert nichts mit der Riesen-Immobilie in der Sichelstraße?

Fast jeden Tag läuft Elfriede Weber durch die Sichelstraße. Mal ist sie auf dem Weg zum Sport, mal zum Einkaufen. Sie wohne nur wenige Meter von dort entfernt, erzählt sie. Und jedes Mal, wen sie durch die Gasse in der Innenstadt unweit des Traditionscafés Razen spaziere, frage sie sich: Wie kann ein solch schickes, ein solch großes Gebäude in derart hervorragender Lage so lange ungenutzt herumstehen?