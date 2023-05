Investition für die Zukunft Entsiegelung – Warum in Trier Bäume abgesperrt werden

Trier · Fußgängern dürften in den vergangenen Monaten mehrere abgesperrte Bäume und kleinere Grünflächen in Trier aufgefallen sein. Was dort passiert und wo solche Aktionen noch geplant sind.

12.05.2023, 07:10 Uhr

An der Ecke Rodestraße und Nonnenfeld wird eine Baumumfeld-Verbesserung durchgeführt. Dadurch ist der Bürgersteig abgesperrt. Diese Aktion findet noch an anderen Standorten statt. Foto: TV/Samuel Cartelli

Von Samuel Cartelli

Wer derzeit in der Rodestraße und im Nonnenfeld unterwegs ist, dem wird ein Baum besonders ins Auge fallen. Denn dieser ist abgesperrt. Eine ähnliche Aktion hat es vor kurzer Zeit in der Nikolausstraße gegeben. Was hat es mit den umzäunten Laubproduzenten auf sich?