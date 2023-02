Analyse : Was läuft eigentlich noch rund im Trierer Rathaus – und warum hakt’s an so vielen Stellen?

Nicht nur Verwaltungen, auch Gastronomie und Einzelhandel leiden unter Personalmangel. Restaurants können schließen, Rathäuser nicht... Foto: TV/dpa

Trier „Der Personalmangel ist schuld!“: Fast gebetsmühlenartig dient diese Phrase als Entschuldigung für alles, was im Trierer Rathaus nicht rundläuft – dabei sind nur vier Prozent der Stellen offen. Wie kann es trotzdem sein, dass die Trierer künftig mit der Schneeschippe dem städtischen Winterdienst unter die Arme greifen sollen, fragt sich Volksfreund-Redakteurin Christiane Wolff.

„So schlecht wie in Trier läuft’s nirgendwo sonst!“ gehört ja fest zum Klagenkanon derer, die immer meckern. So schlecht wie in Trier wird nirgendwo sonst Auto gefahren. In keiner anderen Stadt gibt’s so wenige Radwege wie in Trier. Nirgendwo sonst muss man auf Behördentermine so lange wie hier bei uns.

In dieser Pauschalität ist das Jammern maßlos übertrieben. Andererseits häuften sich in den vergangenen Wochen die Meldungen darüber, dass es teilweise tatsächlich erschreckend schlecht läuft. Mehr noch als an Geld fehlt es an Personal, um die Stadt ordentlich am Laufen zu halten: Schulen könnten trotz desolatem Zustand nicht saniert werden, Busse fallen aus, weil’s nicht genügend Busfahrer gibt, Kaufhäuser schließen am Abend eine Stunde früher, weil Verkäufer und Verkäuferinnen fehlen, kleinere Läden und auch Restaurants legen zusätzliche Ruhetage unter der Woche ein – ebenfalls weil’s angeblich an Mitarbeitern mangelt.

Bei der kürzlichen Jahresauftakttagung des Deutschen Städtetags war die Personalknappheit DAS Topthema. Die aktuellen Lücken im Personaltableau bei Stadtverwaltungen und städtischen Gesellschaften sind dabei noch nicht mal das größte Problem. Das wirkliche Schreckgespenst ist die starke Generation der Babyboomer, die sich in den nächsten Jahren in den Ruhestand verabschiedet: „Gut ein Drittel der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst scheidet in den nächsten zehn Jahren aus. Die Städte brauchen in vielen Bereichen mehr qualifizierte Menschen“, warnt der Deutsche Städtebund.

Wie sich der Personalmangel schon jetzt in der Trierer Verwaltung manifestiert, zeigt sich an folgenden Beispielen:

Wohngeld Wegen der hohen Energiekosten hat die Bundesregierung zum 1. Januar das Wohngeld für finanziell schwach gestellte Menschen erhöht. Damit die Bürger schnell über das zusätzliche Geld verfügen können, wurden die Antragsformalitäten stark vereinfacht. Den Trierern – etwa 3000 dürften laut Stadtverwaltung antragsberechtigt sein – nutzt das allerdings wenig. Denn wegen Personalmangels und Problemen bei der digitalen Verarbeitung der Daten werde es wohl bis zu einem halben Jahr dauern, bis das Geld ausgezahlt werde, teilt das Rathaus mit. Viel Arbeit machen die zusätzlichen Wohngeldanträge allen Kommunen – der Landkreis Bernkastel-Wittlich rechnet trotzdem nur mit acht Wochen von der Antragstellung bis zur ersten Überweisung an seine Bürger.

Ausländerbehörde Aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtete Menschen, in Trier sind das seit Kriegsausbruch insgesamt etwa 1500, erhalten hier umgehend eine Aufenthaltsgenehmigung und dürfen damit hier arbeiten. Um die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, bedarf es allerdings einer so genannten Fiktionsbescheinigung, die die kommunalen Ausländerbehörden ausstellen. Doch obwohl die Voraussetzungen für eine Fiktionsbescheinigung recht banal zu prüfen sind, dauert es in Trier Wochen und Monate, bis die Flüchtlinge diese in Händen halten. Wie gesagt: Nicht, weil das Verfahren so komplex ist, sondern weil es an Menschen fehlt, um die seit Kriegsbeginn vor einem Jahr zusätzlich dazu gekommene Aufgabe zu bearbeiten.

Schneeschippen Jürgen Feltes vom Winterdienst der Stadtreinigung präsentierte jüngst in einer öffentlichen Ausschusssitzung das frappierende Ergebnis eines Gutachtens, wie der städtische Winterdienst optimiert werden kann: Das externe Gutachten schlage vor, „dass die Anwohner in Zukunft nicht nur die Bürgersteige ihres Grundstücks, sondern auch an nicht markierten Überwegen in den Kreuzungsbereichen in Wohngebieten und Tempo-30-Zonen bis zur Straßenmitte Schnee räumen müssen“, sagte Feltes. Durch die private Hilfe beim Schneeschippen und Salzstreuen ließe sich der Arbeitsaufwand für den städtischen Winterdienst um 30 Prozent reduzieren. Die frei werdenden Kapazitäten sollen dann allerdings nicht etwa für die Erledigung zusätzlicher Aufgaben eingesetzt oder in monetäre Einsparungen verwandelt werden. Vielmehr würde der Muskeleinsatz der Bürger den städtischen Winterdienst endlich in die Lage versetzen, seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, auch Radwege zu räumen.

Kommunaler Vollzugsdienst Bei der städtischen Hilfspolizei – immerhin erste zuständige Stelle zum Beispiel bei Ruhestörungen, wenn das Jugendamt Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen herausholen will oder wenn psychisch Erkrankte in akuten Situationen in Kliniken gebracht werden müssen – sind von 23 Planstellen ganze zehn nicht besetzt. Als die für die Silvesternacht eingeteilten Kollegen kurzfristig erkrankten, gab es keine Ersatzschicht. Alle Trierer, die sich zum Beispiel über zu lautes Geböllere beschweren wollten, landeten beim städtischen Anrufbeantworter. Für die Kontrolle der von der Stadt erlassenen Böller-Verbotszone auf dem Hauptmarkt war ebenfalls von städtischer Seite niemand zuständig.

Verkehrsüberwachung Bei der städtischen Abteilung, die zum Beispiel fürs Knöllchenschreiben bei Falschparkern zuständig ist, fehlen ebenfalls so viele Mitarbeiter, dass die seit Jahren geplante Sonntagsschicht weiter komplett ausfällt. Auch das vom Rathaus anfangs mit viel Engagement angegangene Vorgehen gehen Radler, die verbotener Weise und oft recht rücksichtslos durch die Fußgängerzone fahren, ist nahezu vollständig zum Erliegen gekommen: Die klassischen Streifengänge durch die Stadt oder auch Kontrollstreifenfahrten durch die Stadtteile sind wegen des Personalmangels stark reduziert worden.

Insbesondere bei der Straßenreinigung, im Asylbereich, im Kommunalen Vollzugsdienst und auch bei der Besetzung von Schulsekreteriaten schlage die Personalknappheit in der Trierer Stadtverwaltung derzeit besonders durch, räumte Wolfram Leibe in der jüngsten Sitzung des Stadtrats ein und konstatierte: „Das ist nicht gut – aber auch keine Katastrophe.“ Zumindest nicht im Vergleich mit einigen anderen Städten. „In anderen Kommunen sind teilweise ein Drittel aller Erzieher- und Erzieherinnenstellen in den Kitas nicht besetzt“, sagte Leibe. Bei der Präsidiumssitzung des Städtetags hätten andere Bürgermeister zudem berichtet, dass bei ihnen die Rettungsdienste nicht mehr funktionierten. „Diese Probleme gibt es bei uns noch nicht!“, betonte Leibe, „was aber nicht heißt, dass uns das in Zukunft nicht auch drohen kann.“

Wie will die Stadt sich gegen die – möglicherweise – drohende Handlungsunfähigkeit stemmen? Die Stadt setze seit Jahren auf mehr Ausbildungsstellen, eine verbesserte Akquise und Personalentwicklung. „Wir legen einen starken Fokus auf die Förderung, Weiterbildung und Qualifizierung der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um diese zu halten und ihnen auch Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten“, erklärt Leibe.

Die Not scheint also groß zu sein – was einen angesichts der reinen Zahlen wundern kann: In der Stadtverwaltung arbeiten derzeit 2190 Menschen – verteilt auf 1945 Vollzeitstellen. Davon sind aktuell 175 krank geschrieben – 58 davon sind so genannte Langzeiterkrankte, bei denen noch nicht absehbar ist, wann und wie sie an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Dazu kommen insgesamt 81 unbesetzte Stellen.

Rein rechnerisch fehlen dem Trierer Rathaus damit aktuell rund 256 Mitarbeiter, was – selbst, wenn man die Vollzeitstellen als Vergleichsgröße nimmt – knapp 13 Prozent entspricht. Lässt man die Kranken außen vor und bezieht sich nur auf die wirklich vakanten Stellen, sind es nur gut 4 Prozent – eine Lücke, die sich eigentlich nicht so massiv auswirken dürfte. Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz hält dagegen: „Wenn jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin jede Aufgabe ausfüllen könnte, wäre eine Kompensierung möglich, ja. Aber der Personalmangel konzentriert sich auf ganz bestimmte Bereiche wie Ausländerbehörde oder Kommunaler Vollzugsdienst, bei dem zum Beispiel von 23 Stellen zehn unbesetzt sind. Die Aufgaben dort können allerdings nicht so einfach von anderen übernommen werden.“