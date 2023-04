Gefahr für Radfahrer und Fußgänger? Erst rot, dann grau: Trierer Radwege verlieren ihre Signalfarbe

„Achtung, Radfahrer!“ schrie beim Bau vor gut 12 Jahren der neue Radweg entlang der Spitzmühle jedem entgegen, der dort unterwegs war. Das auffällige, leuchtend rote Pflaster signalisierte allen Spaziergängern auf dem parallelen Fußweg sofort: Diese Spur ist für Radler reserviert. Auch die Anschlüsse an die schon älteren Radwege entlang des Stadtbads und in die andere Richtung weiter zur Metzer Allee leuchteten damals (noch) in dunklem Rot.