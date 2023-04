Lost Places in Trier Wegmarke und Bruchbude: Das passiert nun mit dem Filscher Häuschen

160 Jahre lang war das Filscher Häuschen ein beliebtes Ausflugsziel und Treffpunkt für viele Anlässe. Das markante Gebäude an der Landesstraße 144 und Wegmarke an der Abzweigung von den Höhenstadtteilen in Richtung Olewig bietet seit Jahren allerdings ein zunehmend trauriges Bild. Was damit passieren wird, scheint ungewiss.