Gestalten statt zusehen Trier im Wandel – Was könnte aus Karstadt und Kaufhof werden?

Die traurige Nachricht erreichte Claus Kaminsky im Frühjahr 2023. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kündigte an, seine Filiale im hessischen Hanau zu schließen. Fast 70 Jahre gab es das Traditionskaufhaus in 1a-Lage am Marktplatz der 100.000-Einwohner-Stadt.