1500 Menschen betroffen Stromausfall auf dem Trierer Hauptmarkt: Warum zig Anwohner und Kunden plötzlich im Dunkeln saßen (Fotos/Video)

Die Tauben freuen sich sichtlich über die unverhoffte Abkühlung. Flink flattern sie in die riesige Wasserpfütze, die sich auf dem Trierer Hauptmarkt gebildet hat, spreizen ihre Flügel, schütteln ihr Gefieder und fliegen erfrischt wieder davon. Das Nass sprudelt aus einem Hydranten vor dem Schuhgeschäft Copenhagen. Ein Mitarbeiter der SWT macht sich gerade daran zu schaffen. Wenige Meter entfernt sind die Toiletten am Hauptmarkt mit Flatterband abgesperrt. Was ist passiert?