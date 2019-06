Stadtrat Trier : Wechsel in der AfD-Fraktion

Trier Simon Schröder, der auf Platz 3 der AfD-Kandidatenliste in den Trierer Stadtrat eingezogen ist, hat sein Mandat niedergelegt. Für ihn soll laut AfD Cornelia Doeschl nachrücken – Schröders Mutter.

Noch bevor der Trierer Stadtrat am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, gibt es einen Wechsel in der AfD-Fraktion: Simon Schröder hat sein Mandat „aus privaten Gründen niedergelegt“, teilte Michael Frisch, AfD-Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender, dem TV mit.

Die Stadtverwaltung bestätigte gegenüber dem TV, dass Schröder sein Mandat niedergelegt habe. Wer für ihn nachrücke, sei allerdings noch offen: Zunächst müsse die bei der Kommunalwahl auf Platz 5 gewählte Elke Pauly gefragt werden, ob sie als Nachrückerin ihr Stadtratsmandat annehme. Erst wenn Pauly dies offiziell per Mitteilung an die Stadtverwaltung ablehne, sei die an Platz 6 gewählte Doeschl an der Reihe.