Meinung Weggeflogenes Weinstand-Dach: Peinlich für TTM und Stadt

Et hätt noch immer jot jejange, sagt der Kölner, wenn im Nachhinein klar wird, dass etwas ohne eine gute Portion Glück auch ganz schön hätte schiefgehen können. So wie beim vom Wind weggewehten Dach des Trierer Weinstands. Glücklicherweise wurde niemand schwer von den umherfliegenden Metallteilen verletzt. Schwamm drüber also, dass der beliebte Treffpunkt keine Baugenehmigung hatte und nie auf seine Standsicherheit überprüft wurde? Nein. Denn zumindest primär geht es gar nicht um die schwer lösbare und im Nachhinein müßige Frage, ob die Dachkonstruktion eine Statikprüfung bestanden hätte oder der Wind am Montag voriger Woche so stark war, dass auch eine geprüfte Abdeckung die Flatter gemacht hätte.