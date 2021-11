Adventszeit : Weihnachtsmarkt in Trier 2021: Termin, Öffnungszeiten, Park + Ride und Corona-Regeln

Der Trierer Weihnachtsmarkt kann 2021 wieder stattfinden, wenn auch mit einschränkenden Corona-Regeln. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier Es wird wieder festlich in der Trierer Innenstadt. Der 41. Trierer Weihnachtsmarkt kann nach aktuellem Stand stattfinden. Auch die Frage der Zugangskontrollen ist nun geklärt.

Nach einem Jahr kompletter Pause kehrt der Weihnachtsmarkt im Jahr 2021 nach Trier zurück. An seinem gewohnten Standort kann man sich im Advent wieder auf Glühwein und festliche Beleuchtung freuen. Bis kurz vor Weihnachten steht die Fußgängerzone mit den vielen Buden wieder ganz im Zeichen des Festes.

Wann findet der Trierer Weihnachtsmarkt 2021 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Trier öffnet am 19. November und dauert bis zum 22. Dezember. Dabei gibt es eine wichtige Einschränkung: Am Totensonntag, den 21. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Welche Öffnungszeiten gelten an unterschiedlichen Tagen?

Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Wochentag.

Montag bis Donnerstag: 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr

10.30 Uhr bis 20.30 Uhr Freitag bis Samstag: 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr

10.30 Uhr bis 21.30 Uhr Sonntag: 11 Uhr bis 20.30 Uhr



Welche Corona-Regeln gelten 2021 auf dem Weihnachtsmarkt in Trier?

Für den Weihnachtsmarkt 2021 war ursprünglich die 2G-Regel vorgesehen. Demnach hätten nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Weihnachtsmarkt gehabt. Doch diese Regelung ist hinfällig. Nach dem neuen Stand (aktuell vom 5. November 2021) gilt: Es wird keine Zugangskontrollen geben. Die 2- oder 3G-Regeln finden keine Anwendung, wie die Veranstalter mitteilen. Man habe zusätzliche Freiflächen mit einer reduzierten Zahl an Verkaufsständen geschaffen und verzichte in diesem Jahr auf ein Bühnenprogramm. Da der Weihnachtsmarkt im Außenbereich stattfindet, gibt es auch keine Maskenpflicht oder ein Abstandsgebot.

Wo finde ich den Weihnachtsmarkt in Trier?

An zwei benachbarten Plätzen in der Trierer Altstatt finden Besucher den Weihnachtsmarkt. Er erstreckt sich über den Hauptmarkt und den Domfreihof und ist somit wieder zurück am bekannten Ort. Über die Sternstraße kommt man mit wenigen Schritten von einem Teil des Weihnachtsmarktes zum anderen.

Wie viel kostet der Eintritt zum Weihnachtsmarkt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist in Trier kostenfrei.

Wie komme ich mit dem Auto per Park + Ride zum Weihnachtsmarkt?

An den vier Samstagen im Advent gibt es ein Angebot für Park + Ride, sodass man außerhalb der Innenstadt parken kann und trotzdem bequem zum Weihnachtsmarkt kommt. Die drei P+R-Parkplätze sind am Messepark, in der Loebstraße in Trier-Nord und an der Hochschule. Die erste Busverbindung startet jeweils um 10.15 Uhr und bringen die Besucher über den Tag hinweg regelmäßig in die Innenstadt und zurück. Die letzten Busse der P+R-Linien fahren von der Innenstadt aus gegen 20.10 Uhr los.

Wie komme ich regulär mit dem Bus zum Trierer Weihnachtsmarkt?

Mit den üblichen Verbindungen des ÖPNV in Trier ist der Weihnachtsmarkt leicht erreichbar. Man kann zum Beispiel zur Haltestelle Porta Nigra fahren und von dort aus durch die Fußgängerzone sehr schnell zum Hauptmarkt gelangen. Die Busverbindungen sind online auf der Website des Verkehrsverbund Region Trier abrufbar.

Welches Rahmenprogramm soll es geben?

Bisher wurde noch kein Programm für den Weihnachtsmarkt bekanntgegeben. Sobald es feststehende Programmpunkte gibt, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Was hat es mit der Deutschen Glühweinkönigin auf sich?

Zu den vielen Weinköniginnen, die es rund um Mosel und Saar gibt, gesellt sich auch die Glühweinkönigin. Dieser Titel ist außergewöhnlich, denn es gibt ihn ausschließlich in der Stadt Trier. Die Glühweinkönigin soll im Rahmen des Weihnachtsmarktes eine Botschafterin für guten Winzerglühwein sein.