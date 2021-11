Online-Abstimmung : Trier hat den besten Weihnachtsmarkt in Deutschland: So lief der erste Samstag (Fotos)

Trier hat den besten Weihnachtsmarkt in Deutschland: So lief der erste Samstag (Fotos)

Trier Wie jedes Jahr lässt das Tourismus-Magazin „European Best Destinations“ (EBD) abstimmen, wo der beste Weihnachtsmarkt in Europa ist. Rund 100 000 Wähler aus 121 Ländern haben sich entschieden und Trier auf Platz 6 gewählt – das beste Ergebnis aller deutschen Weihnachtsmärkte.

Wartezeiten beim Eingang zum Trierer Weihnachtsmarkt

Viele Besucher ließen es sich daher am Samstag Vormittag nicht nehmen, den Budenzauber aus der Nähe zu bestaunen. Lange Warteschlangen bildeten sich bereits am Vormittag vor den beiden Einlasskontrollen auf dem Trierer Weihnachtsmarkt. Ein wenig Zeit musste man hier allerdings einplanen. Für die allermeisten Besucher war das aber kein Problem.

Viele Schausteller beleben das Marktgelände

Auch, wenn das Angebot in diesem Jahr coronabedingt eingeschränkt werden musste, so gab es doch das eine oder andere Highlight, besonders der handwerklichen Künste. Das Angebot an einem Stand auf dem Hauptmarkt weckte die Neugierde vieler Schaulustiger. „Wir haben hier ganz unterschiedliche Steine, denen man von außen nicht ansieht, was sich im Inneren verbirgt. Das sind echte Überraschungseier aus Stein“, erklärt Christina Kelter, die an der Sägemaschine eine ruhige Hand beweist. Was sich hier im Inneren der vielen Acharte verbirgt, kommt erst zum Vorschein, wenn der Stein aufgesägt ist. Erst dann offenbart er seine glänzenden Schätze.