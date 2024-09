Rückt immer näher Weihnachtsmarkt 2024 in Trier: Das ist bisher bekannt

Die Tasse mit Glühwein oder Kinderpunsch wärmt die Hände. Es riecht nach Plätzchen und Bratwurst. Weihnachtliche Musik klingt in den Ohren. Die festliche Beleuchtung taucht die Altstadt in ein besonderes Licht. Zugegeben – bis es wieder so weit ist, dauert es noch etwas. Aber die ersten fiebern wohl trotzdem schon heimlich oder ganz offen dem Weihnachtsmarkt in Trier entgegen.