Trierer Weihnachtsmarkt : Budenzauber auf drei statt zwei Plätzen

Ein vertrauter Anblick – den es so in diesem Jahr nicht geben wird: Aus Infektionsschutzgründen werden die Buden des Trierer Weihnachtsmarkts mit drei Meter Abstand aufgebaut. Im Gegenzug wird der Budenzauber um den Viehmarkt erweitert. Foto: Weihnachtsmarkt Trier

Trier Der Trierer Weihnachtsmarkt wird um den Viehmarktplatz erweitert. So soll mehr Abstand zwischen Buden und Besuchern geschaffen werden.

In normalen Jahren gibt es insbesondere zum Abend hin kaum ein Durchkommen auf dem Trierer Weihnachtsmarkt. Undenkbar in Corona-Zeiten. Deshalb haben Veranstalter und Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet, wie der beliebte Markt trotz Pandemie stattfinden kann:

Plätze Zusätzlich zu Hauptmarkt und Domfreihof wird es Budenzauber auch auf dem Viehmarktplatz geben. So soll mehr Raum geschaffen werden, um Abstandsregeln einhalten zu können. Auf allen drei Plätzen werden innen liegende Bereiche abgesperrt, in denen die Buden aufgebaut werden. Masken müssen dort nicht getragen werden. Es wird feste Ein- und Ausgänge auf die Plätze geben, an denen die Besucher gezählt werden. Außerdem gelten Einbahnstraßenregelungen im Uhrzeigersinn an den Buden vorbei. Generell gilt: Pro fünf Quadratmeter Bodenfläche darf eine Person eingelassen werden. Auf dem Hauptmarkt dürfen sich damit 200 bis 250 Besucher gleichzeitig aufhalten (die Detailplanung ist noch nicht abgeschlossen), auf dem Domfreihof ebenfalls 200 bis 250 und auf dem Viehmarkt 300. Zum Vergleich: In normalen Jahren drängeln sich an besucherstarken Tagen des Weihnachtsmarkts 4000 bis 5000 Leute auf Domfreihof und Hauptmarkt.

Info Auch Sterntalermarkt und Eisbahn finden statt Auch für den Sterntaler-Weihnachtsmarkt ist ein coronagerechtes Konzept erstellt worden: Der vom Trierer Verein Kulturkarawane in den vergangenen Jahren im Brunnenhof organisierte Markt mit individuellen Kunst-Artikeln, Musik und heimeliger Atmosphäre soll von Donnerstag, 26. November, bis Sonntag, 29. November stattfinden. Und zwar nicht nur im Brunnenhof, sondern auch auf dem Porta-Nigra-Platz und dem Simeonstiftplatz. Durch die Erweiterung soll auch da mehr Platz für Buden und Gäste geschaffen werden. Essens- und Getränkestände werden in einem abgetrennten Bereich aufgestellt. Die Eisbahn auf dem Kornmarkt fällt ebenfalls nicht der Pandemie zum Opfer. An Details des Corona-Konzepts werde allerdings noch gefeilt, sagt Ordnungsdezernent Thomas Schmitt. So könnte es nötig sein, dass auf der Eisbahn eine einheitliche Laufrichtung festgelegt wird.

Gastronomie Um Gedränge und Schlangestehen zu unterbinden, müssen die Verkaufsstände mit Artikeln rund um Weihnachten strikt von den Getränke- und Essensständen getrennt werden. Auf dem Domfreihof wird es einen kleineren Gastro-Bereich geben, in den 50 bis 60 Leute eingelassen werden. Auf dem Viehmarkt ist ein größerer Gastro-Bereich geplant mit bis zu 300 Besuchern gleichzeitig. Dort wird es auch Stehtische geben. Dort gelten die gleichen Regeln wie in der Gastronomie: Bis zu zehn Menschen dürfen an einem Tisch zusammensein, ansonsten müssen Abstände von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. An den Zugängen zu den Gastro-Bereichen müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Buden Obwohl mit Hauptmarkt, Domfreihof und Viehmarkt drei statt bisher zwei Plätze zur Verfügung stehen, wird es weniger als die üblicherweise rund 90 Buden geben. „Zehn Beschicker haben uns leider schon abgesagt, aus verschiedenen Gründen“, sagt Angela Bruch, die seit etlichen Jahren den Trierer Weihnachtsmarkt im Auftrag der Stadt veranstaltet. Unter anderem wird es das beliebte Badische Backhaus, das seit mehr als zehn Jahren vorm Dom Flammkuchen-Varianten und Sauerteigbrot verkauft hat, nicht dabei sein. „Es wird auch einen Bratwurststand und einen Glühweinstand weniger geben“, sagt Angela Bruch. Die Kinderkarussells und auch die Pyramide, in der auf dem Hauptmarkt Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge verkauft wird, sind allerdings weiter dabei.

Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt beginnt wie in den vergangenen Jahren am Freitag vor Totensonntag, also am 20. November. Am Totensonntag, 22. November, ist geschlossen. Geöffnet haben die Buden von sonntags bis donnerstags von 10.30 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags bis 21.30 Uhr.

Foto: Christiane Wolff

Christis Das Eiscafé Christis in der Sternstraße hat sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Glühwein-Spot entwickelt: Hunderte Markbesucher knubbelten sich vor dem kleinen Laden in der Verbindungsstraße zwischen Hauptmarkt und Domfreihof. „Das wird in diesem Jahr so nicht möglich sein“, sagt Triers Ordnungsdezernent Thomas Schmitt. Mit den Eiscafé-Betreibern liefen Gespräche über einen Ersatzstandort.

Alkohol Wegen der gestiegenen Corona-Zahlen hat München ein nächtliches Alkoholverbot an Wochenenden und auf bestimmten Plätzen der Stadt erlassen. Und auch im Bistro der Sauna im Trierer Stadtbad werden derzeit nur maximal vier alkoholische Getränke pro Person serviert. So soll vermieden werden, dass die Gäste mit zu viel Alkohol im Blut die geltenden Abstands- und Hygieneregeln vergessen. Für den Trierer Weihnachtsmarkt wird es solche Einschränkungen nicht geben. „Wir haben bisher nicht erlebt, dass wir viele Volltrunkene auf dem Weihnachtsmarkt hatten“, sagt Ordnungsdezernent Schmitt. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme gibt’s trotzdem: „Wir werden zwar Glühwein wie immer verkaufen – aber auf den zusätzlichen Schuss Alkohol, mit dem das Getränk an manchen Ständen normalerweise angereichert wird, müssen die Gäste in diesem Jahr verzichten“, sagt Angela Bruch