Event im Dunkeln Wine in the dark in Trier: ein Erlebnis nicht für alle Sinne (Fotostrecke)

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem großen, runden Tisch inmitten eines historischen Weinkellers und freuen sich auf eine Weinprobe. So weit nichts besonderes. Doch was ist, wenn plötzlich das Licht ausgeht und man die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann? Das man nicht allein ist, lässt sich jetzt bestenfalls noch mit dem Tastsinn und einem guten Gehör ausmachen. So geschehen beim „Wine in the dark“-Event des Weinguts Kesselstatt im Rahmen der diesjährigen Trierer Unterwelten-Tour. Nicht ungewollt, sondern geplant, waren die Teilnehmer dieser besonderen Weinverkostung ganz auf ihren Geschmack fokussiert. Die absolute Dunkelheit war aber auch für Ulrike Hilgert und ihre Helfer vom Weingut Kesselstatt eine Herausforderung, wobei sie zumindest beim Einschenken der Weine die Hilfe von Nachtsichtgeräten hatten.