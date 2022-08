Traditionsveranstaltung : Weinfest Trier in Olewig: Gelungener Auftakt für die große Sause (Fotos)

Foto: Andreas Sommer 20 Bilder Olewiger Weinfest am Freitagabend

Trier-Olewig Das Trierer Weinfest in Olewig lockt am Wochenende mit einem bunten Programm. Beim Fassrollen gibt es etwas Neues. Wie der Auftakt am Freitag lief.

Rechtzeitig zum Auftakt hatte der Wettergott ein Erbarmen: Die moderaten Temperaturen nach dem Regen in der Nacht und am Morgen erleichterte den vielen Gästen am Freitagabend das genussvolle Feiern. Nach zwei Jahren Pause hat sich der Altort von Olewig wieder in eine Festmeile verwandelt.

„Es ist fast, wie es immer war“, freut sich Chef-Organisator Peter Terges. Lediglich auf das Feuerwerk sei verzichtet worden. „Wir hoffen aber, dass wir auch ohne diesen Programmpunkt nach zwei Jahren wieder ein großartiges Weinfest haben werden.“

Foto: Hans Kraemer 30 Bilder Krönung der Trierer Weinkönigin in Trier-Olewig

Info Das Programm fürs Wochenende Samstag: Tandaradau (18.30 Uhr, Festwiese, Klostergarten), Sing out Loud mit Sabine Bee und Chris Mattes (19 Uhr, Deutschherrenhof), Califonia Dreams (19 Uhr, St. Annenhof), Viva la Vida (21 Uhr, Blesius Garten). Sonntag: Festlicher Gottesdienst (9.30 Uhr, Pfarrkirche), Familientag (14.30 Uhr, Blesius Garten), Fassrollen (15 Uhr, Brettenbach), Kaffee und Kuchen (15 Uhr, Klostergarten), H.A.T Boys (16 Uhr, St. Annenhof), Sophie & the Gang (18 Uhr, Blesius Garten), Eli&Friends (19 Uhr, Deutschherrenhof), First Men on Mars (19.30 Uhr, Klostergarten).

Polizei: Friedlicher Auftakt beim Weinfest in Olewig

Der erste Veranstaltungstag verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne besondere Zwischenfälle. Das Festgelände war sehr gut besucht. Trotz des hohen Besucheraufkommens wurde insgesamt friedlich gefeiert. Die Polizei konnte lediglich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung verbuchen, diese stand jedoch nicht im direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung.

Zahlreiche Bands auf verschiedenen Bühnen präsentieren fast für jeden Musikgeschmack das passende Begleitprogramm. Im Mittelpunkt steht aber der Wein aus dem Stadtteil, der auf der Festwiese am Kloster, in den Straßen und Weingütern ausgeschenkt wird. Auch Biertrinker kommen auf ihre Kosten, vor allem im Festbereich vor der Hausbrauerei Blesius Garten. Dort wird die Band „Viva la Vida“ am heutigen Samstag ab 21 Uhr für besonders viel Stimmung sorgen.

Wenige Parkplätze: Am besten nicht mit dem Auto zum Weinfest in Olewig fahren

Der Sonntag wird dann traditionell der Tag, bei dem auch die Familien mit Kindern im Mittelpunkt stehen. Weniger kindlich geht es am Nachmittag ab 15 Uhr beim traditionellen Fassrollen in der Straße Brettenbach zu. Mehrere Teams haben sich bereits angemeldet. „Wir nehmen ab 14 Uhr sehr gerne noch weitere Anmeldungen vor Ort an“, sagt Peter Terges. Er verspricht, es werde weniger „halsbrecherisch“ zugehen. „Wir rollen in diesem Jahr kleinere Fässer.“