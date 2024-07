Alle Bühnen und Acts Von Krönung bis Fassrollen: Was beim Olewiger Weinfest 2024 auf dem Programm steht

Trier-Olewig · Am ersten Augustwochenende ist es wieder so weit: Das Olewiger Weinfest in Trier steht an. Das ganze Programm im Überblick.

26.07.2024 , 11:48 Uhr

Bei sonnigem Wetter konnten letztes Jahr tausende Besucher den Festauftakt genießen. Foto: Andreas Sommer

Von Laura Krabsch