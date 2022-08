Weinfest in Trier-Olewig : Weinfest in Olewig: Starker Samstag - Heute geht es weiter (Fotos/Video)

Foto: Rainer Neubert 62 Bilder Bilder vom Weinfest in Olewig am Samstagabend

Trier-Olewig Nach zwei Jahren Pause endlich wieder Weinfest in Olewig. Tausende Menschen feierten auch am Samstag ausgelassen. Heute geht es schon am Nachmittag los.

Die größte Standfestigkeit bei diesem Fest muss zweifellos Weinkönigin Louisa I. unter Beweis stellen. Schon am Freitag erfüllte sie bis 1.30 Uhr auf der Festwiese am Kloster jeden Gesprächs- und Autogrammwunsch freundlich. Auch am Samstag stand sie im Mittelpunkt, wo auch immer sie auftauchte.

Begleitet von Protektor Peter Michels und Organisator Thomas Albrecht sowie den Gästen Danielle und Gérard Gloeckler aus Olewigs Partnergemeinde Barr machte sie am nicht ganz so späten Abend überall auf der Festmeile Station. „Ich bin von dieser Aufgabe beeindruckt“, sagt die 28-jährige Lehrerin in dieser für sie vollkommen neuen Rolle.

Info Das Programm am Sonntag und Montag Sonntag: Festlicher Gottesdienst (9.30 Uhr, Pfarrkirche), Familientag (14.30 Uhr, Blesius Garten), Fassrollen (15 Uhr, Brettenbach), Kaffee und Kuchen (15 Uhr, Klostergarten), H.A.T Boys (16 Uhr, St. Annenhof), Sophie & the Gang (18 Uhr, Blesius Garten), Eli&Friends (19 Uhr, Deutschherrenhof), First Men on Mars (19.30 Uhr, Klostergarten). Montag: After Work Party (18 Uhr, Klostergarten), Funkitones (19 Uhr, Klostergarten), Greybirds (19 Uhr, Deutschherrenhof), Freaky Voices (20 Uhr, Blesius Garten).

Trierer Weinkönigin zeigt Standfestigkeit auf Weinfest in Olewig

Spätestens als die Sonne der Nacht Platz gemacht hatte, war an ein würdevolles Vorankommen im ausladenden Kleid nicht mehr zu denken. Auf dem Festplatz und in den Höfen kochte die Stimmung der eng an eng feiernden Gäste. Diverse Bands sorgten für prächtige Stimmung. Wie bereits am Freitag blieb die Atmosphäre trotz reichlich Alkohol gelassen. Ernste Zwischenfälle wurden bislang von der Polizei nicht gemeldet.

Das ist auch nicht für den heutigen Sonntag zu erwarten, an dem die Familien und Vereine stärker im Mittelpunkt stehen. Traditionell begann der Tag mit einem festlichen Gottesdienst. Ab 14.30 Uhr ist in Blesius Garten Familienprogramm mit Spaß und Clownerie für Kinder angesagt.

Spaßig-sportlich geht es ab 15 Uhr in der Straße Brettenbach zu. Dann steht das Fassrollen an. Anmeldungen sind ab 14 Uhr noch möglich. „Darauf freue ich mich“, verriet Weinkönigin Louisa am Samstag. Auch, wenn sie noch nicht wisse, wie das mit dem ausladenden Kleid funktionieren könne.