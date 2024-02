Neues aus der Trierer Gastronomie Die Weinhexe hat wieder geöffnet

Roland Hach, der letzte Betreiber des Monte Petris (Max-Planck-Straße 6), hat sich aus der Gastronomie verabschiedet. In sozialen Netzwerken, aber auch in einem Aushang am Monte Petris, schreibt der aus dem Saarland stammende 61-Jährige, dass nach 31 erfolgreichen Jahren mit insgesamt acht Restaurants „der Trip zu Ende“ ist.