Ein Amerikaner wollte ihn sogar exportieren Tschüss – bis nächstes Jahr: Saison am Trierer Weinstand endet bald – Zeit für ein Fazit

Bei einem Riesling, einem Grauburgunder oder auch einer fruchtigen Traubensaftschorle steht man in Grüppchen beieinander und läutet in gehobener Stimmung den Abend ein. Der kreisförmige, nach allen Seiten offene Stand, in bester Lage auf dem Hauptmarkt angesiedelt, war beim Start vor fast 40 Jahren als Touristenattraktion gedacht.