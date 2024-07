„Fehlerhafte Einschätzung“ Weggeflogenes Dach: Trierer Weinstand hat keine Baugenehmigung

Wie von Geisterhand angehoben hebt sich das Dach des Trierer Weinstands samt seiner vier Pfosten in die Höhe. Einen kurzen Moment schwebt die Überdachung in der Luft über dem Hauptmarkt, dann kippt die ganze Konstruktion in Richtung McDonald‘s und wird weggeweht. Mehrere Menschen rennen zur Seite. „Ohhh.... der Weinstand! Scheiße!“, ist in dem Video vom Montag, 15. Juli, eine Frauenstimme zu hören. In den heftigen Böen des Gewitters, das an diesem frühen Montagabend über Trier fegt, stürzen auch mehrere Bäume in der Innenstadt um.