Kampfmittelfund Weltkriegsbombe in Trier gefunden (Update)

Trier-Olewig · In Trier-Olewig ist am Freitagmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Was darüber bisher bekannt ist.

02.06.2023, 13:40 Uhr

6 Bilder Bombe in Trier-Olewig gefunden 6 Bilder Foto: Agentur SIKO