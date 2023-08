Wichtige Steuer für die Stadtkasse Wenig Export, stabile Lage bei Trierer Unternehmen

Trier · Bei 4,93 Milliarden Euro lag das Bruttoinlandsprodukt der Stadt Trier im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Für 2022 gibt es noch keine Zahlen. Für Deutschland insgesamt gehen Experten allerdings von einer Rezession aus. Der wirtschaftliche Rückgang lässt sich am ehesten an der am Gewinn der Unternehmen bemessenen Gewerbesteuer ablesen. Wir entwickelt sich diese aktuell in Trier?

Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das renommierte Münchener Ifo-Institut rechnet in seiner aktuellen Prognose mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent, der Internationale Währungsfonds mit einem Minus von 0,3 Prozent. Machen Firmen schlechtere Geschäfte, kann damit auch die Gewerbesteuer sinken, die Unternehmen zahlen müssen und die den jeweiligen Kommunen am Unternehmensstandort zugute kommen. Auch für die Stadt Trier sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ein wichtiger Bestandteil des Etats, aus dem neben Pflichtaufgaben wie Sozialleistungen auch so genannte freiwillige Leistungen finanziert werden – etwa Kulturveranstaltungen oder Schwimmbäder.