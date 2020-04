Trier Seit knapp sechs Wochen haben die Kitas geschlossen. Darüber, welche Eltern Anrecht auf eine Betreuung ihrer Kinder in den Notgruppen haben, entscheiden die Einrichtungen und Jugendämter im Einzelfall.

Bislang gibt es kein fixes Datum, an dem die Kitas wieder öffnen dürfen. Auf der anderen Seite hat der Einzelhandel wieder geöffnet und ab Montag zum Beispiel auch Frisöre – mehr Eltern müssen also wieder arbeiten. Schon in der vorigen Woche hat sich die Zahl der Kinder in den Kita-Notgruppen in Stadt und Landkreis etwa verdoppelt (der TV berichtete). Die Zahlen werden immer freitags erhoben. In Trier waren es am letzten Stichtag 218 Kinder. In dieser Woche sei die Nachfrage allerdings weiter gestiegen, sagt Michael Schmitz, Pressesprecher der Trierer Stadtverwaltung. Im Landkreis hat sich die Zahl der Kita-Kinder in Notbetreuung seit Mitte März in etwa vervierfacht – auf insgesamt 301 Kinder.