Trier-Galerie : H & M oder Reformhaus: Wer auf s.Oliver folgen könnte – und wer garantiert nicht so bald in die Trier-Galerie einzieht

Vor der Schließung: die s.Oliver-Filiale in der Trier-Galerie. Noch bis Anfang April gibt es Prozente auf die Artikel. Noch ist nicht bekannt, welches Unternehmen in die Räumlichkeiten einziehen wird. Foto: Roland Morgen

Trier Wer eröffnet auf der frei werdenden Fläche von s.Oliver in der Trier-Galerie? Die Entwicklungen auf dem Trierer Einzelhandelsmarkt lassen da so manche Rückschlüsse zu.

Der Mietvertrag läuft erst zum 30. April aus – letzter Verkaufstag im großen s.Oliver-Laden in der Trier-Galerie soll allerdings schon am Samstag, 1. April, sein. Das teilte die Pressestelle der s.Oliver-Group auf Volksfreund-Anfrage mit. Offenbar rechnet das Unternehmen damit, bis dahin alle Ware – auf die es derzeit 30 bis 50 Prozent Preisnachlass gibt – schon bis dahin verkauft zu haben, und will sich anschließend Zeit für die Räumung der Fläche lassen.

Warum überhaupt Schluss ist für die sehr bekannte Marke auf der exponierten Ladenfläche der Trier-Galerie mit direkten Zugang zur Fleischstraße – dazu wollte sich s.Oliver-Pressesprecherin Verena Vaeth weiter nicht konkret äußern. Das Unternehmen überprüfe regelmäßig sein „Store-Portfolio“ und müsse, „wo bestehende Flächen nicht mit den künftigen Anforderungen unserer Marke übereinstimmen, entsprechende Maßnahmen setzen“, heißt es dazu in unverbindlichstem Marketing-Sprech. Und weiter: „Bitte seien Sie versichert, dass es immer wichtige Gründe für eine Schließung gibt und wir stets die Möglichkeiten einer Wiedereröffnung prüfen.“

Für alle s.Oliver-Fans: Kleidung der Marke gibt es in Trier weiterhin zu kaufen – zum Beispiel bei Sinn an der Ecke Fahrstraße/Neustraße oder im Modehaus Marx an der Konstantin-Basilika.

Aber wer folgt denn nun auf s.Oliver in der Trier-Galerie? Schließlich handelt es sich um eine äußerst attraktive Ladenfläche – nur dort und beim benachbarten Zara-Laden hat das Center direkte Schaufenster zur Fußgängerzone, nur diese beiden Läden haben also die Chance, mit ihrer Ware die vorbeiflanierenden Kunden direkt von ihrem Angebot zu überzeugen.

Management der Trier-Galerie schweigt zu s.Oliver-Nachfolger

Das Galerie-Management schweigt sich zu dieser Frage eisern aus. Vielversprechende Gespräche mit einem fest ins Auge gefassten Mieter – angeblich ein „echtes Zugpferd im Einzelhandel“ – würden allerdings seit Monaten geführt. Insider berichten, dass der s.Oliver-Laden in den vergangenen Wochen auch schon ausgemessen wurde – wohl, weil der neue Mieter planen will, wo seine Regale und Warenständer aufgestellt werden könnten.

Schaut man sich die Entwicklungen im Trierer Einzelhandel an, könnten gleich mehrere Anbieter Interesse an den 650 Quadratmetern Ladenfläche haben:

H&M Seit seinem Auszug aus der repräsentativen Immobilie am Hauptmarkt ist der schwedische Modetempel immer wieder ein heiß gehandelter Kandidat, wenn es um Nachfolger auf frei werdende Ladenflächen geht. Dass H&M auf die für den Einzelhandel umgebauten Räume der Ex-Sparkasse an der Porta Nigra einzieht, hatte der Fast-Fashion-Konzern erst kürzlich zurückgewiesen. Grundsätzlich habe er zwar an einer Wiedereröffnung in Trier großes Interesse, „zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings keine konkrete Geschäftseröffnung geplant“, heißt es seitens der Pressestelle – was sich in dieser Deutlichkeit wohl auch auf die Trier-Galerie beziehen dürfte.

Peek und Cloppenburg Dass P&C gerne nach Trier kommen würde, schwirrt als Gerücht seit Jahren durch die Trierer Einzelhandelsszene. Konkret scheint allerdings niemand etwas zu wissen – selbst nicht der städtische Einzelhandelsdezernent, der kürzlich in einem Interview mit dem Volksfreund erklärte, dass er von diesem Gerücht auch schon häufiger gehört habe, eine konkrete Anfrage des Textilriesen sei bei ihm aber noch nicht gelandet. Die frei werdenden 650 Quadratmeter in der Trier-Galerie kämen dafür allerdings ohnehin nicht infrage – P&C ist Größeres gewohnt und bietet in seiner eigenen Immobilie in Frankfurt zum Beispiel auf schlappen 16.700 Quadratmetern seine Waren an. Wenn überhaupt, wäre Peek und Cloppenburg wohl eher ein Kandidat für die vordere Simeonstraße. Anstelle des architektonisch völlig überalterten und leer stehenden Karstadt-Gebäudes wäre dort ein schicker Neubau im P&C-Stil vorstellbar.

More and More würde dagegen als Nachfolger von s.Oliver sehr gut in die Trier-Galerie passen – zumal es dann auch bei einer sehr ähnlichen Zielgruppe bliebe (wobei More and More im Gegensatz zu s.Oliver keine Herren-Kollektion im Programm hat). More and More hatte Ende 2021 seinen Laden in der Brotstraße geschlossen – und damals bekundet, auf der Suche nach einer neuen geeigneten Ladenfläche zu sein. Gut ein Jahr später ist das immer noch der Fall: „Wir sind weiterhin an einem neuen Standort in Trier interessiert“, heißt es am Montag bei More and More auf TV-Anfrage. Aber: „Konkrete Pläne für eine Store-Eröffnung in Trier gibt es aktuell allerdings nicht.“

Outdoor Jack Wolfskin in der Fleischstraße, Globetrotter am Hauptmarkt, Mountain Warehouse in der Brotstraße, Kleine Fluchten im Margarethengässchen, Viking in der Paulinstraße und dazu noch die Abteilungen mit Funktionsbekleidung in den Warenhäusern: Mit Outdoor-Artikeln dürfte der Trierer Markt eigentlich gesättigt sein. Aber wer weiß? Camping und Radreisen sind im Trend – vielleicht hat also doch noch ein Outdoor-Mitbewerber Interesse an der Trier-Galerie?

Sport Laut einem Gutachten zum Trierer Einzelhandel ist im innerstädtischen Warenangebot das Segment Sportartikel noch unterrepräsentiert. Andererseits gibt es in der Trier-Galerie mit Sport-Fink schon einen größeren Anbieter. Möglich, dass diese Konkurrenz bei der Auswahl des s.Oliver-Nachmieters eine Rolle spielen könnte.

Luxus- und Reformartikel Laut dem Gutachten, das genau geprüft hat, auf wie vielen Quadratmetern Verkaufsfläche in Trier welche Waren angeboten werden und wie das Kaufverhalten der Kunden ist, hätten in der Innenstadt auch noch Reform- oder Bio-Läden eine Chance, genügend Kunden zu gewinnen, und auch Luxus-Waren wie Chanel und Dior. Das Gutachten stammt allerdings aus dem Jahr 2018 – also vor Corona und der mit den Lockdowns verbundenen weiteren Stärkung des Online-Handels und vor der hohen Inflation.