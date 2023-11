Einnahmeverluste Wer die Blitzersäule in der Luxemburgerstraße umgefahren hat - und wie teuer es wird

Wohl jeder Verkehrsteilnehmer wird sich ärgern, wenn er geblitzt wird. Sei es, dass er zu schnell unterwegs war. Sei es, dass die Grünphase längst vorbei gewesen ist. Das rechtfertigt jedoch nicht, eine Blitzersäule zu zerstören. Am vergangenen Freitag hat es nun die Blitzersäule in der Luxemburger Straße in Höhe der Busdepots der Trierer Stadtwerke umgehauen. Doch es war kein wütender Verkehrsteilnehmer, der Hand an die Säule gelegt hat.