Neuzugänge Wer zieht ins Ex-Telekom-Gebäude im Trierer Wasserweg?

Anfang der 1980er Jahre erstreckte sich eine der gigantischsten Baustellen Triers vom Wasserweg bis an den Platz vor der Kirche St. Paulin. Die Deutsche Bundespost baute dort ein neues Zentrum für ihre Telefonsparte (seit 1995 Deutsche Telekom AG). 1983 zogen die ersten von mehreren Hundert Mitarbeitern an die Adresse Wasserweg 7-9. Noch bis Ende der 1990er -Jahre liefen alle Telefongespräche in die und aus der Stadt über eine zentrale Schaltstelle am Wasserweg.