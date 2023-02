Fußgängerzone Trier : Wer zieht jetzt ins Korb-Regnery-Haus an der Nagelstraße?

Trier Für die Räume des ehemaligen Sportgeschäfts am Heuschreckbrunnen wird ein neuer Mieter gesucht. Aber auch die komplette Immobile könnte bald einen neuen Besitzer haben.

Es war das Ende einer Trierer Einzelhandels-Ära: Im Dezember 2006, 58 Jahre nach der Firmengründung, schloss Korb Regnery. Der Name des Geschäfts an der Ecke Nagel-/Stresemannstraße war Programm. Bei Regnery gab es Korb- und Rattanmöbel – bis sich Rolf Grimm, Schwiegersohn des Firmengründers, und seine Frau Ursula, damals 64 und 63, nach einem arbeitsreichen Berufsleben zur Ruhe setzten.

Dieser Laden kommt in die ehemalige Corona-Teststation - Welche Geschäfte in der Trierer Innenstadt schließen oder umziehen

Weniger Leerstände : Dieser Laden kommt in die ehemalige Corona-Teststation - Welche Geschäfte in der Trierer Innenstadt schließen oder umziehen

Vom Denkmal zur Bruchbude – Muss das sein? - So wird in Trier mit geschützten Gebäuden umgegangen

Schutz von Gebäuden : Vom Denkmal zur Bruchbude – Muss das sein? - So wird in Trier mit geschützten Gebäuden umgegangen

Ehemaliger Korb Regnery in Trier kann gemietet oder gekauft werden

Wie ist der Stand der Vermarktung? „Es gibt mehrere Interessenten, und es laufen Gespräche“, so Gilbers&Baasch-Gewerbespezialist Markus Maas (39) auf TV-Anfrage und verweist auf auf die „Top-Lage“ des Anwesens: „Es befindet sich an exponierter Stelle und hat eine super Präsenz.“ Maas erwartet auch für die Zukunft eine Handels-Nutzung. Für Gastronomie würde ein neuerlicher Umbau nötig.

Viele Trierer dürften es begrüßen, wenn die Immobilie den Besitzer wechseln würde und der oder die „Neue“ mehr Ethos und Ehrgeiz in Sachen Denkmalschutz- und Denkmalpflege an den Tag legen würden, als das in den vergangenen 15 Jahren der Fall war. Das Luxemburger Unternehmerehepaar hatte 2007 zwar in Aussicht gestellt, mittelfristig auch in das historische Gebäude investieren zu wollen. Nennenswerte Taten folgten jedoch nicht. Das rund 450 Jahre alte Gemäuer bröckelt vor sich hin – auch zum Leidwesen von Denkmalschutzvereinen und der Stadtverwaltung. Versuche, mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen, sind bislang allesamt auf taube Ohren gestoßen.