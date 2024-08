Hinauf zur Maria-Hilf-Kapelle Komplett verwildert: Kann man den alten Kreuzweg Trier-West jemals wieder begehen?

Nach Feierabend noch eine Runde pilgern gehen. Was sich im ersten Moment ungewöhnlich anhört, ist ein neues Format der Jakobusbruderschaft Trier. Interessierte konnten sich in der Vergangenheit bereits dreimal auf den Weg machen. Eine weitere Wanderung, diesmal in Trier-West, war schon fest eingeplant. Doch bei der Erstbegehung der ausgewählten Strecke zur Maria-Hilf-Kapelle sind die Veranstalter auf massive Hindernisse gestoßen, wie Initiator Hans-Jürgen Berg unserer Redaktion berichtet hat. Wie schlimm ist es wirklich? Das zu überprüfen, war Ziel dieser Recherche.