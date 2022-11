300.000 Euro Kosten : Abriss in Trier-West: Die Tage des „Rosa Blocks“ sind gezählt

Noch steht der verlassene „Rosa Block“. Noch in diesem Jahr soll das Gebäude abgerissen werden. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Das Dechant-Engel-Haus ist längst abgerissen. Nun rollen in unmittelbarer Nähe erneut die Bagger in Trier-West an, um ein großes Gebäude abzureißen. Für Anwohner soll stattdessen etwas anderes hinkommen.