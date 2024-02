Stau im Berufsverkehr Baustelle in Trier-Pallien: Autofahrer brauchen Geduld

Trier · Berufspendler müssen in den kommenden Tagen mehr Zeit für den Arbeitsweg einplanen. Die Baustelle in Trier- Pallien sorgt für einen langen Stau am Morgen. Welche Änderungen in der Verkehrsführung zu berücksichtigen sind und bis wann die Umleitung gilt.

14.02.2024 , 16:17 Uhr

Stau wegen der Baustelle in Pallien. Foto: Laura Krabsch

Von Laura Krabsch

Autofahrer mussten am Mittwochmorgen geduldig sein. Der Verkehr auf der Bonner Straße, Richtung Ortseingang Trier und in den Ortsteil Trier-West/Pallien kam nur stockend voran. Berufspendler standen bis zu einer halben Stunde. Die Autos stauten sich noch weit über den Ortseingang hinaus auf der Bundesstraße aus Richtung Biewer.