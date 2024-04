Straßenbau Neue Verbindungsstraße in Trier-West: Die Angst vor der horrenden Beitragsrechnung geht um

Trier-West · Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Diese Frage stellen sich derzeit viele Menschen in Euren und Trier-West. Denn dort gibt es große Straßenbauprojekte, an deren Kosten die Bürger beteiligt werden. Und eine große Unsicherheit über die finanziellen Folgen.

19.04.2024 , 10:42 Uhr

Auch aufgrund des Neubaus der Eisenbahnbrücke ist in der Hornstraße in Trier-West viel los. Nach Fertigstellung eines Kreisels in der Straße soll es ruhiger werden. Geplant ist eine Sanierung und eine Umbau der Strecke. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier