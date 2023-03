Aufbruchstimmung in Trier-West Aus Jägerkaserne wird „Projekt im Westen“ - Exklusive Einblicke (Fotos)

Trier-West · In der ehemaligen Jägerkaserne in Trier-West haben die Abrissarbeiten begonnen. Warum dort ein fünf Meter hohes Tipi aufgestellt werden soll und was auf dem riesigen Areal sonst noch geplant ist.

21.03.2023, 14:44 Uhr

40 Bilder Exklusive Einblicke in die Baustelle Jägerkaserne – Das Projekt im Westen 40 Bilder Foto: Rainer Neubert

220 neue Wohnungen, davon mindestens ein Drittel als geförderter Wohnraum, werden in den kommenden Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne entstehen. Doch dieser Name soll zumindest für die Projektgesellschaft EGP auf den Index kommen. „Wir sprechen vom Projekt im Westen“, stellt Geschäftsführer David Becker klar. Gemeinsam mit Milena Michels, eigentlich Innenarchitektin, nun aber auch für das Thema Gemeinschaft zuständig, hat der Trierische Volksfreund das 6,2 Hektar große Gelände erkundet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Exklusive Einblicke in die Baustelle Jägerkaserne – Das Projekt im Westen