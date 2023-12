Ein Verletzter Brand im Wohnhaus: Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr nach Trier-West zu einem Wohnungsbrand gerufen: In einem Mehrfamilienhaus am Pater-Loskyll-Weg war gegen 16.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern einer Wohnung und das Treppenhaus war verraucht. Der Bewohner der Wohnung wurde von den Wehrleuten aus der verrauchten Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.