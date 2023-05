Unsicherheit im Steinsweg Unruhe in Trier-West: Warum sich Anwohner um ein Wohnungsbauprojekt sorgen

Trier-West · Eine Grundstücksbrache im Steinsweg in Trier-West ist bei den Anwohnern seit Monaten ein großes Thema. Was dort los ist und was der Eigentümer und die Stadt als Vorbesitzer zu den Befürchtungen sagen.

04.05.2023, 10:38 Uhr

Der Bauzaun um das ehemalige Grundstück der Stadt Trier im Steinweg Trier-West steht. Die Anwohner hoffen auf einen schnellen Beginn der Arbeiten. Foto: Rainer Neubert

t In der Prümer Straße und am Steinsweg in Trier-West ist die idyllische Ruhe, die dort üblicherweise herrscht, derzeit gestört. Wobei das vor allem auf die mentale Situation der Anwohner bezogen werden muss. Denn das Objekt, auf das sich die Sorge fokussiert, ist ein Baugrundstück, auf dem derzeit Ruhe herrscht.