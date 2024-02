„Ich schieß‘ dir den Kopf weg“ Gewalt in Trier-West – Ein Stadtteil kämpft mit neu belebten Vorurteilen

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen Mann festgenommen, der kurz davor eine 70-jährige Frau in der Granastraße in Trier-West mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Trier war der Mann kurz nach 22 Uhr mit der Seniorin in Streit geraten, zog eine Schusswaffe und drohte mit den Worten „ich schieß‘ dir den Kopf weg“. Anschließend flüchtete der Täter.