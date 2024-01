Tiefgarage ist schon fertig 170 neue Senioren-Wohnungen für Trier-West: Vermieter verspricht neues Konzept

Jahre, eigentlich sogar jahrzehntelang, tat sich wenig auf dem brachliegenden ehemaligen Eisenbahngelände an der Eurener Straße in Trier-West (siehe Extra). Jetzt soll es schnell gehen – und zwar mit einem für Trier durchaus neuen Konzept: Das Unternehmen Lively will neben der alten Lokrichthalle einen Neubau mit 146 Wohnungen für Senioren und Seniorinnen sowie 23 zusätzliche und ebenfalls barrierefreie Appartements eröffnen. Und das schon möglichst Anfang 2026. „Die Tiefgarage mit 85 Stellplätzen ist schon fertig“, berichtet Lively-Mitinhaber Constantin Rehberg im Gespräch mit dem Volksfreund.