Soziales : Margareta-Bosco-Haus in Trier-West – Hier finden junge Männer in Not Rat und Obdach

In der Gneisenaustraße 44 in Trier-West finden wohnungslose junge Männer eine Unterkunft. Foto: Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg

Trier-West Das Margareta-Bosco-Haus in Trier-West ist eine neue Anlaufstelle für von Armut betroffene junge Männer. Was dieses Angebot zu etwas Besonderem macht.

Im Magareta-Bosco-Haus in Trier-West finden junge Männer Hilfe, die von Armut oder Obdachlosigkeit betroffen sind. Das pädagogische Konzept der Einrichtung in der Gneisenaustraße 44 besteht aus drei Teilen und richtet sich an 18- bis 25-Jährige aus dem Stadtgebiet Trier. Maßgeblich erarbeitet wurde dieses von Michael Schneider. Der erste Teil seien Notschlafstätten, die von Obdachlosigkeit betroffene junge Männer über Nacht aufsuchen könnten. Hier bestehe aber lediglich die Möglichkeit, „zu schlafen oder mal die Wäsche zu waschen“. Für den Tag müsse die Einrichtung verlassen werden.

Die zweite Stufe des Konzepts richtet sich laut Schneider an diejenigen, die bereits Angebote von Einrichtungen wie dem Jobcenter angenommen haben. Für sie besteht die Möglichkeit, in dem Haus in Wohngemeinschaften zu leben. Insgesamt stehen zehn Betten zur Verfügung, ausschließlich für junge Männer.

Teil drei des Konzepts ist das sogenannte Café 44. Hier können auch Frauen vorbeischauen. Es dient als Beratungsstelle für alle sozialen Probleme. Nach Angaben von Michael Schneider nehmen dieses Angebot derzeit bis zu 13 Menschen regelmäßig in Anspruch.

Benannt ist das Haus nach der Mutter des Namensgebers des Jugendwerks Don Bosco. Sie habe ihren Sohn durch ihre „Güte und Herzenswärme“ geprägt, sagt Einrichtungsleiter Benedikt Quack. Ähnliches sollen diejenigen erwarten können, die das Angebot in Anspruch nehmen.

Pater Reinhard Büker hat bei einer kleinen Feierstunde am Dienstag das Haus gesegnet. Das mit dem Namen sei so nicht ganz korrekt, merkt er an. Eigentlich sei der Name von „Mama Margareta“, wie sie auch genannt werde, Margareta Occhiena. Die Bezeichnung Margareta-Bosco-Haus symbolisiere also eher die Verbindung von zwei Menschen, die für die herzliche Aufnahme sozial Benachteiligter stehen.

Pater Büker war es auch, der die Verbindung zum Ehepaar Reh geknüpft hat, den Gründern der Stiftung Reh. Mit 1,6 Millionen Euro hat diese den Großteil der Renovierung des Hauses finanziert, zusätzlich zum Kaufpreis für das Grundstück. Nach Aussage von Manfred Bitter, Vertreter des Stiftungs-Vorstandes, war die architektonische Umsetzung des Vorhabens kompliziert, da das Haus unter Denkmalschutz steht. Die Kooperation mit dem Architekturbüro Weltzel und Hardt habe hervorragend funktioniert. Das Projekt sei für die Stiftung „eine einzige Erfolgsgeschichte“.