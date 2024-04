Neues Wohnquartier in Trier-West 61 Millionen Euro für 130 bezahlbare Wohnungen in Trier

Als vor fast zwei Jahren Abrissbagger den alten Hallen und Gebäuden auf dem 2,2 Hektar großen Gelände des ehemaligen Busdepots an der Eurener Straße ein Ende bereiteten, gab es große Pläne. Geplant seien bis zu 150 Wohneinheiten, hieß es damals vonseiten der Stadtwerke Trier. „Wir planen einfach, klimaneutral und bezahlbar“, sagte SWT-Chef Arndt Müller. Von einfach kann inzwischen nicht mehr die Rede sein. Aber das ist für die zukünftigen Bewohner in keinem Fall negativ. Denn nach langen Verhandlungen mit mehreren Partnern ist ein Gemeinschaftsprojekt entstanden, das es so noch nicht in Trier gegeben hat.