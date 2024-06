Eine Spur weniger Trier-West: Sanierung Hornstraße hat Folgen für Verkehr

Bisher konnte der Verkehr nahezu ungehindert an der Baustelle in der Hornstraße vorbeifließen. Damit die Straße komplett erneuert werden kann, wurde eine neue Fahrbahn neben der bestehenden gebaut. Doch nun ist der abgesperrte Bereich vergrößert worden. Das stellt nicht nur die Anwohner vor Herausforderungen, auch Autofahrer auf ihrem Weg in den Süden der Stadt müssen sich umstellen.